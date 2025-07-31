Показы пройдут 13, 23 и 28 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ленту народного артиста РСФСР Никиты Михалкова "Пять вечеров", а также картину народного артиста РФ Георгия Натансона и заслуженного деятеля искусств РСФСР Анатолия Эфроса "Шумный день" представят в "Зеленом дворике", расположенном во дворе Московского театра "Современник". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция".

Ранее в "Современнике" рассказали агентству, что проект "Зеленый дворик" будет запущен 2 августа 2025 года. Его программу составят кинопоказы, а также показы телеспектаклей, в числе последних - "Вишневый сад", "Эшелон". Откроет "Зеленый дворик" телепоказ постановки "Вечно живые".

"В 2026 году легендарному театру "Современник" исполнится 70 лет. Накануне большого юбилея в рамках полюбившегося москвичам фестиваля "Театральный бульвар" во дворе Московского театра "Современник" откроется новая локация. В "Зеленом дворике" будут проводиться показы фильмов киноконцерна "Мосфильм" с участием знаменитых актеров и режиссеров, служивших в легендарном театре", - рассказали в пресс-службе телеканала, к чему приурочен показ работ.

Так, 13, 23 и 28 августа в "Зеленом Дворике" состоятся показы фильма Никиты Михалкова "Пять вечеров": впервые его представили зрителю 20 лет спустя после премьеры одноименного спектакля в "Современнике" в 1978 году. В основе работы Михалкова - пьеса советского драматурга Александра Володина "Пять вечеров".

"Шумный день" Георгия Натансона и Анатолия Эфроса же покажут 15 и 21 августа. Фильм создан на основе пьесы Виктора Розова "В поисках радости". "Натансон дал обещание, что снимет все в одних декорациях и максимально дешево. Из одноименного спектакля "Современника" в кино перешли Олег Табаков и Лилия Толмачева. После того как фильм посмотрела министр культуры [СССР] Екатерина Фурцева, авторам пришла разнарядка заменить название "В поисках радости" на "Шумный день", - отметили в пресс-службе.

О "Зеленом дворике"

"Зеленый дворик" реализуется при поддержке департамента культуры города Москвы в рамках Международного открытого фестиваля "Театральный бульвар - 2025". Вход на все показы свободный. Всего в программе проекта - более 80 фильмов, мультфильмов и телеспектаклей.

ТАСС - генеральный информационный партнер "Современника".