Концерты пройдут в более 30 регионах, сообщил Народный артист РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Народный артист России художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман планирует масштабный тур по случаю своего 65-летия в 2026 году, концерты пройдут в более 30 регионах РФ.

"Юбилей буду отмечать масштабно: сделаем тур в более чем 20 наших регионах", - сообщил Бутман в беседе с ТАСС.

Джазмен также отметил, что в 2026 году будет отмечать еще одну знаковую дату в его автобиографии: 30 лет исполнится легендарному джазовому альбому Blues for 4, в записи которого помимо него принимали участие российский пианист Андрей Кондаков, пуэртриканский контрабасист Эдди Гомес и американский барабанщик Ленни Уайт. Записан он был 18 декабря 1996 года в студии Tiki Studios в Нью-Йорке. "У нас [джазового квартета] есть альбом, который мы записали. В 2026 году будет отмечаться его 30-летие. Мы хотели бы отпраздновать это событие в Концертном зале имени П. И.Чайковского, где мы уже выступали с этим проектом. В альбоме Blues for 4 звучит музыка Андрея Кондакова, Эдди Гомеса и Ленни Уайта", - рассказал Бутман.

Народный артист России также отметил, что планирует пригласить принять участие в праздничной программе зарубежных артистов. "Нам бы также хотелось привлечь молодых музыкантов, с которыми мы сейчас работаем: американских пианиста Эмита Коэна, басиста Филиппа Норриса и трубача Шона Джонсона. А также с нами работает английский композитор и аранжировщик Энтони Стронг", - добавил Бутман.

Созвездие виртуозов

В 2024 году Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана празднует 25-летний юбилей. За годы существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. Четверть века музыканты регулярно представляют Россию на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки.

Так, в 2018 году биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты - All-Star Global Concert Международного дня джаза. Только за прошедшие пять лет оркестр, названный журналом JazzTimes "созвездием виртуозов", дал более 500 концертов в РФ, а также неоднократно выступал в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Германии, США, Турции и других странах.

Оркестр работал с такими легендами джаза как Уинтон Марсалис, Ди Ди Бриджуотер, Нэтэли Коул, New York Voices, Джордж Бенсон, Джино Ванелли, Ларри Корриэлл, Билли Кобэм, Билл Эванс, Рэнди Бреккер, Джо Ловано, Гэри Бертон, Тутс Тилеманс, Керт Эллинг, Патти Остин и многими другими.