По мнению российского писателя и литературоведа, она все еще не удостоена этой награды, поскольку популярность принесла ей большой доход и успех

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг, прославившаяся серией романов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, могла бы получить Нобелевскую премию по литературе, поскольку ее произведения признаны и любимы во всем мире. Такое мнение выразил ТАСС российский писатель и литературовед Павел Басинский в день рождения Роулинг (31 июля).

"Думаю, она вполне достойна этой награды [Нобелевской премии]. Ее читают огромное количество детей и подростков, она завоевала весь мир. Мне кажется, что ее книги уж точно не наносят вреда; они говорят о преданности, дружбе, о том, что нужно бороться со злом и ради этой борьбы жертвовать чем-то важным. Эти идеи вполне этически полезны", - сказал он.

По мнению Басинского, писательница все еще не удостоена этой награды, поскольку популярность принесла ей большой доход и успех. "Вдобавок, сейчас она еще и успешный автор детективов. Вот интересный момент: она издала свой первый детективный роман под псевдонимом, и он расходился довольно долго. Как только стало известно, что это написала Джоан Роулинг, тираж с полутора тысяч вырос до сорока за считанные дни. Это к тому, что нобелевские академики не любят давать премии успешным авторам. Это не в их стиле. Правильно это или неправильно - не мне судить", - уточнил писатель.

Он назвал серию романов о Гарри Поттере "очень талантливой историей", а неугасимый интерес со стороны публики объяснил сюжетом, который лежит в основе "всей хорошей подростковой литературы". "Это история о ребенке, который оказывается вне семьи, в роли сироты. Любая подростковая литература строится по принципу "ребенок без родителей". Когда он выходит один в мир, навстречу приключениям - это всегда интересно. К таким произведениям можно отнести "Остров сокровищ" или "Судьба барабанщика". Ну и конечно фантазийный элемент "Гарри Поттера" играет большую роль", - считает Басинский.

Он также прокомментировал критику в адрес Роулинг, отметив, что ее противники ошибаются, утверждая, что она "сделанный писатель" и всего лишь профинансированный пиар-проект. Он напомнил, что Роулинг начинала свой творческий путь достаточно трудно и прежде чем опубликоваться, ей пришлось услышать отказ в двенадцати издательствах.

В заключение Басинский поделился своими впечатлениями о книгах Роулинг, рассказав, что прочитал первые два романа о Гарри Поттере будучи взрослым человеком и отметил, что в юном возрасте наверняка стал бы поклонником этой истории.