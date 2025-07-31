В Зарядье пройдет выставка к 90-летию Олега Табакова

В экспозицию войдут снимки из детства и юности актера и режиссера

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Выставка "Олег Табаков. Судьба увлеченного человека", приуроченная к 90-летию актера и режиссера, откроется 7 июля в медиацентре парка "Зарядье". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

"В медиацентре парка "Зарядье" 7 августа откроется выставка "Олег Табаков. Судьба увлеченного человека". Интерактивная экспозиция раскрывает многогранный творческий путь Олега Павловича, позволяя посетителям погрузиться в атмосферу его эпохи и узнать подробности из его биографии", - рассказали в пресс-службе.

В экспозицию войдут снимки из детства и юности Табакова. "Особое место занимают стенды, посвященные ключевым ролям в театре и кино, которые сделали Табакова одним из самых узнаваемых и любимых актеров страны. Он сыграл более ста ролей в театре и кино, которые покорили миллионы зрителей по всему миру", - уточнили в пресс-службе.

Посетители смогут узнать о его работе в театре "Современник", где Табаков проявил себя не только как артист, но и как "творческий лидер", а также о периоде руководства МХТ им. А. П. Чехова, который Олег Павлович возглавлял на протяжении восемнадцати лет. Также выставка уделяет внимание его сотрудничеству с киностудией "Союзмультфильм" и озвучиванию одного из главных героев культового мультсериала "Трое из Простоквашино" - кота Матроскина.

"В рамках этого раздела демонстрируются фильмы, озвученные артистом, здесь же размещены тематические фотозоны. "Олег Табаков. Судьба увлеченного человека" - это не просто рассказ о жизни великого мастера, но и дань уважения его таланту, трудолюбию и неугасаемой страсти к искусству, которая вдохновляет зрителей по сей день. Выставка проходит в рамках проекта "Атом Солнца Олега Табакова. Судьба увлеченного человека", - резюмировали в пресс-службе студии.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с использованием средств гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Проект реализуется с участием Госфильмофонда России и киностудий "Союзмультфильм" и "Мосфильм".