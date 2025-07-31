Премьера фильма Николая Бурляева "Никита" состоится осенью 2025 года

Картина посвящена народному артисту РФ режиссеру Никите Михалкову

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Документальный фильм народного артиста РФ режиссера Николая Бурляева "Никита", посвященный народному артисту РФ режиссеру Никите Михалкову, выйдет в прокат осенью 2025 года.

Режиссеров на протяжении уже более 60 лет связывает крепкая дружба. Впервые свои планы по работе над документальным фильмом-диалогом Бурляев озвучил еще в ноябре 2023 года. 21 октября 2025-го Михалкову исполняется 80 лет - картина "Никита" приурочена к юбилею народного артиста.

"Фильм о Никите Сергеевиче начал вызревать у меня с 1959 года, когда мы с ним познакомились. Нам было по 13 лет. Это моя четвертая документальная картина. И все четыре я делал с режиссером - с одним из лучших режиссеров документального кино - Дмитрием Чернецовым. 3 августа мы планируем презентацию рабочей версии фильма. Дальше будем его дорабатывать, улучшать - и к осени, к юбилею Никиты Сергеевича, мы его выпустим в общероссийский кинопрокат", - сказал Бурляев на пресс-конференции в ТАСС.

В основе "Никиты" - одноименная повесть его режиссера. Сюжет ленты охватывает 66 лет из жизни Михалкова и Бурляева - так, по словам народного артиста, в фильме будет отражена целая эпоха. "Лента приоткроет нам известного всем Никиту Сергеевича с очень тонких духовных сторон. И речь здесь идет даже не об интервью - это беседа двух настоящих друзей, которые прошли плечом к плечу 66 лет жизни, были вместе с самого детства", - подчеркнул режиссер.

В заключение Бурляев заметил, что в "Никите" были использованы такие архивные кадры, существованию которых был удивлен даже сам Михалков. Про один из таких фрагментов рассказал режиссер, оператор-постановщик, соавтор фильма Дмитрий Чернецов: во время своей службы в армии на Камчатке Михалков чуть не замерз до смерти, перемещаясь на собачьих упряжках. Этот эпизод удалось проиллюстрировать записью, предоставленной Госфильмофондом РФ.

Кроме России, показ "Никиты" запланирован в Белоруссии. Рабочий хронометраж ленты - 1 час 10 минут. Как заключил Бурляев, он не ставил перед собой цель сделать картину, рассчитанную на определенную аудиторию - фильм про Никиту Михалкова сделан "для всех".