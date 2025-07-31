Народный артист РФ подчеркнул, что текст можно считать автобиографическим

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Николай Бурляев издает повесть "Близнецы" к своему 79-летию, которое писатель отметит 3 августа. Книга была написана в 1979 году, сообщил Бурляев на пресс-конференции в ТАСС.

"3 августа я отмечаю день рождения. И сделал себе вот такой подарок: я издаю книгу "Близнецы" <...>. Я написал эту повесть в 1979 году. Это моя первая работа с прозой. Я всегда хотел быть писателем, но не знал, имею ли на это право", - сказал он.

По завершении работы над произведением в 1979-м Бурляев направил его своему коллеге - советскому писателю и сценаристу Юрию Нагибину. В ответ от по натуре немногословного мастера начинающий писатель получил получасовой монолог. "Я оторопел у телефона… Был такой поток мыслей с анализом этой повести. И несколько его фраз остались в моей памяти: "родился русский писатель", "ничего подобного не читал - ни в русской, ни в зарубежной литературе", - вспомнил Бурляев.

Впоследствии автор, однако, положил рукопись в стол более чем на 30 лет. "Я не поверил Юрию Нагибину. Когда есть в России Гавриил Державин, Лев Толстой, Александр Пушкин, Николай Гоголь, Федор Достоевский, Михаил Лермонтов, себя ты писателем считать не хочешь", - пояснил он. В 2010-х же Бурляев опубликовал повесть в своем трехтомнике. "Прошло еще 13 лет, и сейчас я решил пересмотреть очень многие моменты в этой работе, поскольку я не мог писать в 1979-м атеистическом году то, что я могу сейчас", - прокомментировал он выход отдельного издания повести.

Исповедь и отзывы критиков

Бурляев подчеркнул, что текст можно считать автобиографическим - любой писатель опирается на свой жизненный опыт. Также он назвал "Близнецов" исповедью. "Когда я писал текст, искал ответы на главные вопросы: о жизни, о смерти, о бессмертии, о вечности. О зависти. Зависть - страшный грех. И в книге такой элемент раскрывается - зависть одного брата к другому", - рассказал автор про завязку повести.

Как обратили внимание писатель и культуролог Владимир Карагодин, а также писатель, поэт и литературовед Сергей Арутюнов, присутствовавшие на пресс-конференции и ознакомившиеся с содержанием работы Бурляева, книгу следовало бы включить в список для чтения в школах: она работает, как прививка от болезней души. Над иллюстрациями к "Близнецам" трудилась Екатерина Шеффер.

Повесть Николая Бурляева "Близнецы", преображенная с момента первой публикации, выходит отдельным изданием впервые.