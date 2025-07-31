Эта экспозиция посвящена 300-летию учреждения награды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Орден Александра Невского, который стал первой отечественной наградой знакового российского полководца Александра Суворова, показали на выставке в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова в Петербурге. Временная экспозиция "За труды и Отечество: три эпохи - один орден" посвящена 300-летию учреждения награды, рассказал ТАСС заведующий отделом патриотической и культурно-массовой работы музея Владимир Шишов.

"На выставке из реликвий мы представили крест ордена Святого Александра Невского, принадлежавший Влександру Суворову. Это первая его отечественная награда. Также в экспозицию вошел редко покидающий запасники мундир генерал-поручика от инфантерии эпохи Екатерины Великой, расшитый золотом, портреты кавалеров", - сказал Шишов.

Отдельная часть временной экспозиции посвящена героям XX века. Публике представили предметный ряд, связанный с орденом Александра Невского в годы Великой Отечественной войны, один из орденов, который украшал грудь кавалеров ордена в те дни и реконструкцию комплектов обмундирования героев.

Также публике предлагается проследить эволюцию награды от момента ее учреждения до современности.

"Меняются правители, политический строй, название государства, но всегда находятся те, кто готовы беззаветно этому государству служить, проливать кровь и лить пот, для того, чтобы достигать успехов во славу Отечества. Это ключевая идея выставки", - добавил Шишов.

О награде

Орден Александра Невского - единственная награда, которая существовала и в Российской Империи, и в Советском Союзе, и вручается в современной России.

Орден Святого благоверного князя Александра Невского стал третьим в Российской империи по времени учреждения. Задуманный Петром I для награждения за военные заслуги впоследствии орден стал использоваться и для поощрения гражданских лиц "в воздаяние трудов, для Отечества подъемлемых".

Революция 1917 года упразднила этот орден вместе с прочими царскими наградами, однако в 1942 году, в трудное для страны военное время, орден Александра Невского был возрожден как военная награда СССР для командиров, проявивших мужество и тактическое мастерство в боях. Так ордену был возвращён первоначальный военный статус, и он стал одной из главных боевых наград Красной армии.

После распада СССР орден сохранился в Российской Федерации как награда за особые личные заслуги перед Отечеством и символ преемственности отечественной истории.

О музее

Государственный мемориальный музей А.В. Суворова основан в Санкт-Петербурге в 1900 году, к 100-летней годовщине со дня смерти полководца. Сейчас в нем представлены более 100 тыс. артефактов, имеющих отношение к жизни и деятельности генералиссимуса.