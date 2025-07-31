Ему было 83 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Американский театральный режиссер Роберт Уилсон умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил ТАСС народный артист РФ художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, где Уилсон ставил "Сказки Пушкина" в 2015 году.

"Не стало Роберта Уилсона. <…> Я знал, что он болел на протяжении длительного периода времени", - сказал собеседник агентства.

Роберт Уилсон - американский театральный режиссер. Родился 4 октября 1941 года. Уилсон является одним из представителей театрального авангарда конца XX - начала XXI века. Режиссер поставил такие спектакли как "Эйнштейн на пляже", "Жизнь и времена Иосифа Сталина", "Король Лир" и другие. В московском Театре наций поставил "Сказки Пушкина", премьера состоялась 16 июня 2015 года.