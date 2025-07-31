Худрук театра Наций также отметил, что был счастлив, когда американский театральный режиссер согласился поставить спектакль в его театре

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Американский театральный режиссер Роберт Уилсон был великим постановщиком на рубеже веков, смерть которого является потерей для всего театрального мира. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился художественный руководитель Государственного театра наций народный артист РФ Евгений Миронов.

Ранее стало известно, что Уилсон умер в возрасте 83 лет.

"Это огромная потеря для мирового театрального сообщества. Роберт Уилсон - один из самых великих режиссеров не только XX века, но и начала XXI. Ни на кого не похожий, которому даже подражать невозможно, абсолютно космический режиссер. Мне посчастливилось быть знакомым и дружить с Робертом практически 20 лет", - рассказал Миронов.

Худрук театра Наций также отметил, что был счастлив, когда Уилсон согласился поставить спектакль в его театре. "Я был так рад, что он сделает постановку в России. Восемь лет мы думали об идее, так появились "Сказки Пушкина". <…> Я помню, что на кастинг [на участие в спектакле "Сказки Пушкина"] в Москве к нему пришло очень много знаменитых артистов, так как все хотели к нему попасть", - поделился воспоминаниями Миронов.

По его словам, Уилсон имел авангардное обоняние, которое позволяло ему выбирать необходимых артистов, несмотря на их звание, исходя только из их талантов. "Он отсматривал [на кастинге "Сказок Пушкина"] тысячи артистов и взял совершенно новых, во многом незнакомых аудитории. Но он считал, что именно они могут сохранять и сочетать в себе пластику с удивительной формой и чуткость к его авангардному стилю режиссуры. Он был великим авангардистом совершенно", - обратил внимание худрук Государственного театра наций.

О совместной работе Миронова и Уилсона

Миронов подчеркнул, что учился новому, работая с Уилсоном. "Для меня работа с ним [Робертом Уилсоном] была непростой, но я как маленький мальчик учился на всех его спектаклях: в Париже, в Нью-Йорке и в Берлине. Мир, который он создавал, отпечатался в моей голове на всю жизнь", - дополнил он.

Уилсон поставил спектакль "Сказки Пушкина" в Москве в 2015 году. Миронов отметил, что на протяжении 10 лет после премьеры спектакля он не теряет популярности среди зрителей. "Это единственный спектакль в нашей стране, который он поставил. Я очень рад, что мы его играем 10 лет с успехом и аншлагами", - сказал Миронов.

Роберт Уилсон - американский театральный режиссер. Родился 4 октября 1941 года. Уилсон является одним из представителей театрального авангарда конца XX - начала XXI вв. Режиссер поставил такие спектакли как "Эйнштейн на пляже", "Жизнь и времена Иосифа Сталина", "Король Лир" и другие.