Минкультуры также самостоятельно сможет вносить изменения в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Дискредитация традиционных ценностей в фильмах стала основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения в РФ. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Так, если в фильме будут сцены, отрицающие традиционные ценности, кинолента не выйдет в прокат в РФ. Теперь Минкультуры РФ также самостоятельно сможет вносить изменения в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. До принятия закона такие изменения могли вносить только по обращению правообладателя. Уточняется, что прокат или показ фильма без учета внесенных министерством изменений в прокатное удостоверение будет приравниваться к прокату фильма без необходимого удостоверения.

Помимо этого, министерство также будет выдавать заключения о наличии в фильмах без прокатного удостоверения материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание. Выдачу таких заключений министерство должно будет согласовывать с Роскомнадзором.