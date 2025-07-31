В Париже открылась ретроспектива современного якутского кино

Картиной, открывшей ретроспективу, стала драма "Белый пароход" режиссера Инги Шепелевой

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Пять современных кинолент, снятых в Якутии, предложат посмотреть посетителям Российского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ) на набережной Бранли в Париже.

"В РДКПЦ сложилась традиция посвящать месяц август российскому кинематографу, - рассказали ТАСС в пресс-службе культурного центра. - В этом году мы хотим познакомить французскую публику с современным якутским кино. Мероприятие организовано при участии Ассоциации якутских кинематографистов "Якутия" и компании "Сахафильм".

Картиной, открывшей эту ретроспективу, стала драма "Белый пароход" (2024) режиссера Инги Шепелевой. "Это история о связи человека с природой, о памяти, передающейся через поколения, и о поиске собственного пути среди мифов и реальности. Мы стремились передать дух республики Саха, ее уникальную культуру и язык образов, понятный зрителю в любой точке мира", - заявила перед началом показа, выступая перед зрителями, продюсер фильма Янна Буряк.

В беседе с корреспондентом ТАСС она отметила, что интерес к якутскому кино связан с "его глубокой самобытностью и искренностью", а его авторы рассказывают о вечных темах вроде любви, семьи или связи с природой через призму местных традиций, но современным языком. По словам продюсера, в Якутии сформировалось активное киносообщество, "работающее с минимальными ресурсами, но с огромной вовлеченностью".

"Это рождает подлинное, живое кино, которое находит отклик у зрителей по всему миру. "Белый пароход" - часть этой волны. Хотя у нас международная команда, в основе фильма - уважение к якутской мифологии, природе, духу. Мы постарались быть не просто наблюдателями, а сопричастными", - поделилась Буряк.

Помимо "Белого парохода" в кинозале РДКПЦ до 26 августа покажут еще четыре фильма: 5 августа зрители смогут посмотреть спортивную драму "Триумф" (2024) Михаила Лукачевского, 12 августа драму "СПИД СТАР" (2024) Алексея Амбросьева младшего, 19 августа документальный фильм Михаила Барынина "24 снега" (2015). Закрывает ретроспективу комедийная драма Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова "Ыт" (2021).