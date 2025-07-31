В первые месяцы нового сезона театр покажет свои спектакли на фестивалях в Кинешме, Сыктывкаре и Нижнем Новгороде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Молодежный театр на Фонтанке откроет 47-й сезон спектаклем "Касатка. Новый полет" по Алексею Толстому, возобновленным после 20 лет аншлагов с новым составом исполнителей. В премьерных работах сезона готовится активно показать себя творческая молодежь.

"Есть спектакли для критиков, для фестивалей, для чиновников. Мы остаемся приверженцами театра для людей. Нам человек интересен, нам кажется, он неисчерпаем. Не меняются темы, они только варьируются. Таковы будут и наши новые спектакли в наступающем сезоне по пьесам, написанным почти два столетия назад, и в наши дни", - сказал на пресс-конференции художественный руководитель труппы народный артист России Семен Спивак.

Сам он вместе с режиссером Полиной Неведомской покажет в конце ноября премьеру "Бруклинской сказки" - спектакля по пьесе американского кинорежиссера, актера и сценариста Вуди Аллена. Персонажи этого спектакля, принадлежащие к мафиозному клану, по ходу действия переживают под воздействием искусства настоящее духовное возрождение. А первой премьерой сезона уже в сентябре будет спектакль "Любовью не шутят" по одноименной пьесе Альфреда де Мюссе. Над постановкой работает заслуженный артист России Михаил Черняк, который выступит здесь и как исполнитель одной из ролей.

На весну запланирована премьера спектакля "Игроки" по одноименному произведению Николая Гоголя. Под руководством профессора Спивака этот спектакль как свою дипломную работу ставит Анастасия Нечаева, представительница пятого выпуска его мастерской в РГИСИ. Исполнителями выступят артисты стажерской группы театра.

Весной по совместному плану работы с Театральной библиотекой Молодежный организует масштабный фестиваль "Петербург. Пространство Булгакова", посвященный 135-летию со дня рождения писателя. В первые месяцы сезона театр покажет свои спектакли на фестивалях в Кинешме, Сыктывкаре и Нижнем Новгороде.

В сентябре Молодежный театр отметит 85-летие со дня рождения первого главного режиссера труппы Владимира Малыщицкого (1940-2008). В Доме актера готовится вечер памяти этого мастера, идет работа над книгой воспоминаний о нем.