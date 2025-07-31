Народная артистка Абхазии и России отметила, что в республике есть для такого зала "несколько очень красивых и важных мест"

СУХУМ, 1 августа. /ТАСС/. Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава надеется, что в Абхазии появится большой концертный зал, поскольку он необходим. Об этом оперная певица сказала журналистам в рамках открывшегося 31 июля в Сухуме XXIII Международного музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…".

"Когда-то [первый президент Абхазии] Владислав Григорьевич Ардзинба хотел сделать в Абхазии большой концертный зал и даже оперный театр, потом [второй президент] Сергей Васильевич Багапш хотел, но они не успели. Я надеюсь, что правительство Абхазии вместе с Россией сделают нам концертный зал. Здесь это необходимо. Мы думаем [над местом], у нас есть несколько очень красивых и важных мест. Пока все на уровне очень важных разговоров", - сказала Герзмава.

Что касается самого фестиваля, ежегодно открывающегося в Абхазии, а затем продолжающегося в России и других странах, певица сказала, что "все это большая радость и счастье для народа Абхазии и для людей, которые приезжают сюда специально из-за фестиваля".

Сравнивая первые годы фестиваля и сегодняшнее время, певица вспомнила, как концерты проходили в Пицундском храме, а проводить такие большие концерты, как сейчас, не было возможностей. "Сегодня у нас есть Президентский фонд культурных инициатив, Министерство культуры России, наши великие меценаты, друзья, правительство Абхазии всегда поддерживает, и это великое счастье", - сказала она.

"Я очень счастлива, что у подножия Пицундского храма IX века будут петь наши лауреаты второго конкурса [Хиблы Герзмава], и они почувствуют силу и мощь этого храма, у которого я выросла. Пицундский храм - это отдельная любовь в нашем фестивале", - сказала певица.

Второй год подряд один из концертов фестиваля Хибла проводит у подножия Бедийского храма Х века на горном плато в Ткуарчалском районе. "4 августа будет концерт в селе Бедиа, мы придумали потрясающую программу, потому что мне всегда хочется придумывать что-то новое для того, чтобы мой народ почувствовал, что его любят через музыку. Мы привозим на этот концерт орган, прекрасный трубач будет играть, абхазское трио и будем петь многоголосие, абхазские песни и "Аве Марию". Бедиа для меня - это как молебен за наш народ, за мой род, за всех. Очень важный и главный аспект, конечно", - отметила Хибла Герзмава.

Жаркая погода

Солист Большого театра Игорь Головатенко признался, что впервые приехал в Абхазию, и выразил восхищение красотой республики, в то же время заметил, что очень жарко. "Это [жаркая погода] не очень комфортно и для публики, и для нас, но что поделать, с другой стороны, я очень рад, что люди, которые не могут приехать в Москву и попасть в Большой театр, имеют возможность нас послушать", - поделился он.

В последнюю неделю июля в Абхазии установилась аномальная жара - в тени до 40 градусов тепла.

Подготовка кадров для Абхазского госдрамтеатра

Народный артист России и Абхазии, ректор театрального института им. Щукина Евгений Князев, который выступил на открытии фестиваля с художественным словом, отметил, что в этом году жизнь его "щедро столкнула с Герзмавой". "Я был и представлял ее, говорил о ней на ее юбилее, потрясающем вечере в зале Чайковского, а потом принимал участие на ее втором международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Лауреаты этого конкурса в огромное количество городов сейчас поедут в рамках фестиваля и будут выступать", - сказал он.

"Я люблю эту землю, люблю Абхазию. После войны [1992-1993 годов] много [зданий] Сухума было разрушено и Владислав Ардзинба - первый президент Абхазии, принял решение первым отреставрировать здание Абхазского государственного театра. Я могу представить до какой степени было велико это значение. Только культурные ценности в стране могут говорить о развитии нации", - признался он.

Князев отметил, что на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой "говорили о том, что нужно готовить молодые кадры для Абхазского госдрамтеатра". "Думаю, наш институт [им. Щукина] будет это делать с большим удовольствием", - сказал он.

По словам артиста то, что каждый раз на фестиваль в Абхазию приезжают "огромные артисты" - говорит о значении Хиблы в театральном мире. "Какое количество блистательных друзей у нее, которые соглашаются летом приехать вот в эту жару при такой влажности и работать, но Хибле отказать невозможно. Такое счастье, что здесь проходит этот праздник и он поддерживается", - сказал Князев, назвав Герзмаву театральным чудом.

О фестивале

31 июля в Сухуме торжественно открылся XXIII Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.