Deadline: создатель "Острых козырьков" станет сценаристом нового фильма о Бонде

Режиссером картины значится Дени Вильнев

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Автор идеи и продюсер британского сериала "Острые козырьки" Стивен Найт напишет сценарий для нового фильма про агента британской разведки Джеймса Бонда, режиссером которого будет канадец Дени Вильнев. Об этом сообщил портал Deadline.

По его информации, на прошлой неделе Найт встретился с Вильневым, и по итогам встречи режиссер поддержал решение американской киностудии Amazon MGM Studios назначить Найта сценаристом. Кто исполнит главную роль в картине, пока неизвестно.

Первый фильм о похождениях Бонда под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Всего снято 25 кинолент про суперагента британской разведки MI6. Помимо Дэниела Крэйга, который исполнял роль Бонда последние 15 лет, агентами 007 в разные годы побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Последняя серия бондианы "Не время умирать" (No Time to Die, 2021) режиссера Кэри Фукунаги заработала в мировом прокате более $774 млн.

В феврале продюсеры серии фильмов о Бонде Барбара Брокколи и Майкл Уилсон передали творческий контроль над франшизой студии Amazon MGM Studios. В апреле Deadline сообщил, что новые продюсеры франшизы Дэвид Хейман и Эми Паскал приступили к работе над следующим фильмом.