Mirror: Оззи Осборна похоронили в саду его особняка

У ворот при входе на территорию дома поклонники рок-музыканта оставили цветы и детские игрушки

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Рок-музыкант Оззи Осборн был похоронен в саду собственного особняка в графстве Бакингемшир на юго-востоке Англии в соответствии со своей последней волей. Как сообщила газета The Daily Mirror, церемония прошла 31 июля в узком кругу родственников и близких друзей.

По информации издания, на похоронах присутствовали коллеги покойного из классического состава британской рок-команды Black Sabbath - гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд, а также вокалист и гитарист американской группы Metallica Джеймс Хетфилд, британский музыкант Элтон Джон и его 27-летний соотечественник, вокалист и актер Yungblud, который сблизился с семьей Осборна в последние годы. Отмечается, что у ворот при входе на территорию особняка, который принадлежал рокеру с 1993 года, поклонниками были оставлены цветы и детские игрушки.

Газета подчеркнула, что в последние десятилетия большую часть времени Осборн проводил в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако в марте вернулся на родину в преддверии благотворительного концерта в Бирмингеме, который оказался для него последним. Музыкант выступил на стадионе своего любимого футбольного клуба "Астон Вилла" за 17 дней до смерти.

Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. 30 июля в Бирмингеме, где родился и вырос рокер, прошла публичная церемония прощания с ним в присутствии десятков тысяч поклонников.