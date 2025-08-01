Московский театр "Шалом" выпустит премьеры по Лессингу, Горькому и Шекспиру

В 92-м театральном сезоне артисты будут впервые выступать сразу в двух зданиях и на трех сценах

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Коллектив Московского еврейского театра "Шалом" готовит 6 премьер, в числе которых - спектакли по Готхольду Эфраиму Лессингу, Максиму Горькому и Уильяму Шекспиру. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Шалома".

Первой премьерой сезона станет постановка Петра Шерешевского "Натан Мудрый". В ее основе - одноименная пьеса Готхольда Эфраима Лессинга. Премьерные показы спектакля состоятся 13 и 14 сентября. Как отмечают в пресс-службе, жанр работы - "благодатный трип в двух действиях". "Экспрессивный спектакль перенесет зрителей во времена Крестового похода, в Иерусалим XII века, где пересекаются интересы представителей разных культур, религий и традиций", - отмечает собеседница агентства.

Еще одной премьерой, запланированной на первую половину осени, станет спектакль-экскурсия по выставочному пространству в здании театра на Новослободской. "Показы будут проходить для 10 зрителей, которые будут перемещаться по экспозиции, совершая путешествие по истории еврейского театра от пуримшпиля до наших дней. Роль проводника, экскурсовода-искусствоведа исполнит новая артистка театра София Незнамова", - поясняют в пресс-службе.

В ноябре артисты "Шалома" сыграют в новом спектакле своего художественного руководителя Олега Липовецкого. Зрителям представят театральную интерпретацию драмы Максима Горького "Последние". "В центре сюжета - противостояние отцов и детей, в котором остро звучит вопрос: "Как грехи родителей отражаются на детях?" - характеризует собеседница ТАСС тему постановки. Премьерные показы пройдут 22 и 23 ноября.

Другие премьеры

На семейную аудиторию рассчитан новый спектакль "Мох. История одного пса". В его основе - одноименная повесть испанского писателя Давида Циричи. Режиссером выступает Екатерина Корабельник. В постановке найдет отражение история Второй мировой войны: она будет рассказана от лица пса Мха - "через инстинктивный и невинный взгляд собаки, ищущей свою семью". Автор инсценировки - Игорь Савкин.

"После Нового года, во второй половине сезона, зрителей ожидают еще три премьеры. В апреле 2026-го Яна Тумина представит свою версию "Короля Лира" Уильяма Шекспира. Для театра "Шалом" это особое название, так как роль Короля Лира в 1935 году исполнил основатель ГОСЕТа Соломон Михоэлс - она вошла в историю мирового театра. Яна Тумина - мастер, работающий на стыке театра драмы, театра художника, театра кукол и предмета", - добавляют в пресс-службе.

Завершающей премьерой сезона станет постановка Владимира Киммельмана по пьесе израильского драматурга Иешуа Соболя "Гетто" - это первый спектакль режиссера на сцене "Шалома". "Драма рассказывает об удивительной жизни людей, обреченных на скорую смерть и об этой смерти знающих. Пьеса написана по воспоминаниям чудом выжившего библиотекаря гетто Германа Крука. В 1942-1943 годах в вильнюсском гетто зарождается… театр. Но нужен ли в гетто театр, если каждый день людей ведут на убой?" - описывает собеседница агентства завязку спектакля. Премьера намечена на май 2026 года.

Художественный руководитель театра Липовецкий в 2026-м также планирует выпустить премьеру спектакля по книге советских писателей Аркадия и Георгия Вайнеров "Петля и камень в зеленой траве". "Роман был написан в 1970-х годах, но опубликован только в 1990-м, так как были затронуты две запретные для Советского Союза темы: репрессии и еврейский вопрос. Трагическая история любви и детективное расследование разворачиваются на фоне позднесоветской эпохи", - отмечают в пресс-службе.

Таким образом, в 92-м театральном сезоне артисты "Шалома" будут впервые выступать сразу в двух зданиях и на трех сценах: на Варшавском шоссе и на Новослободской.