Мариинка по просьбам зрителей добавила премьерные показы оперы Верди "Эрнани"

В пресс-службе театра сообщили, что дополнительные представления будут реализованы 3 и 4 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Мариинский театр объявил о дополнительной серии премьерных представлений оперы "Эрнани" Джузеппе Верди. Решение принято в ответ на многочисленные просьбы зрителей, сообщила пресс-служба театра.

"Вновь увидеть ошеломляюще красивый спектакль еще можно до завершения театрального сезона. Дополнительные премьерные представления "Эрнани" будут показаны в Мариинском-2 трижды: 3 (в 14:00 и 19:30) и 4 августа. За дирижерским пультом - народный артист России Валерий Гергиев", - сказали в пресс-службе.

Раннюю оперу Верди поставил в Мариинском болгарский режиссер Орлин Анастасов. Этот динамичный спектакль в сценографии художника Дениса Иванова так выстроен на вращающемся круге, что на сцене нет ни секунды спокойствия. Такая идея в темпе ХХl века реализована в постановке благодаря техническим возможностям новой сцены.

Постановка "Эрнани" увенчала коллекцию Мариинки, став 15-м названием в репертуаре и в очередной раз утвердив петербургский театр в статусе "дома Верди".