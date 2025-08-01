В него вошли пять человек: директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко и четыре представителя Росимущества - Андрей Вершинин, Роман Куценко, Юлия Кокорева и Эдуард Оразов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" опубликовала обновленный состав совета директоров. В него вошли пять человек: директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко и четыре представителя Росимущества - Андрей Вершинин, Роман Куценко, Юлия Кокорева и Эдуард Оразов.

В предыдущем совете директоров помимо представителей Росимущества и Минкультуры, состояли также представители Института развития интернета, Управления президента РФ по общественным проектам, а также представители от Санкт-Петербурга - кинорежиссер Алексей Герман, вице-губернатор Борис Пиотровский и заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Любовь Совершаева.

Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии, это подтвердил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.