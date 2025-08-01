Площадкой фестиваля "Горные вершины" стал поселок Архыз

ЧЕРКЕССК, 1 августа. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль авторской песни "Горные вершины" имени Юрия Визбора, который проходит в горах Карачаево-Черкесии, объединил более 50 бардов из 11 регионов страны, сообщили ТАСС в Республиканском центре народной культуры.

"В этом году у нас 55 участников - известные и начинающие авторы-исполнители из Адыгеи, ЛНР, Крыма, КЧР, Краснодарского, Красноярского и Ставропольского краев, Волгоградской, Воронежской, Ростовской и Саратовской областей. Торжественное открытие фестиваля состоится 2 августа", - сказал собеседник агентства.

Площадкой XXXIV фестиваля стал поселок Архыз. С 1 по 3 августа будут определены лучшие исполнители военно-патриотических песен, авторской военно-патриотической песни, песен Юрия Визбора. Помимо конкурсной программы в год 80-летия Великой Победы запланированы концерт-акция "Защитникам перевалов Кавказа" и кинолекторий "Обелиски в горах", состоятся также выставки и мастер-класс по вокалу. Завершится фестиваль гала-концертом участников.

"Горные вершины" проводятся в Карачаево-Черкесии с 1988 года. Статус всероссийского фестиваль получил в 1998 году, с 2021 года официально присвоено имя Юрия Визбора.