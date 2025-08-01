Ведомство выявило недостоверные сведения в документах американской кинокартины, предоставленных для оформления

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у американского фильма "Прости, детка" режиссера Евы Виктор из-за недостоверных сведений в документах при подаче документов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерством культуры Российской Федерации было принято решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм "Прости, детка" в соответствии с подпунктом "г" пункта 21 порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм <…>, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.05.2024 № 942", - сообщили в ведомстве.

Согласно подпункту "г" пункта 21 приказа Минкультуры о порядке выдачи и отзыва прокатного удостоверения, основанием стало "выявление недостоверных сведений в документах", предоставляемых для оформления удостоверения.

Ранее дистрибьютор фильма "Экспонента фильм" сообщил в своем Telegram-канале, что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение фильма "Прости, детка" без объяснения причин. Фильм "Прости, детка" рассказывает историю молодой преподавательницы университета Агнес, которая не может пережить травматическую ситуацию из колледжа. Лучшая подруга главной героини пытается помочь Агнес вырваться из болезненных воспоминаний. Премьера картины состоялась в 2025 году на кинофестивале "Сандэнс". Работа получила приз за лучший сценарий.