Экспозиция посвящена пространственно-территориальному развитию областного центра, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Региональная архитектурная выставка "Меняя взгляд" открылась в Галерее искусств "На Пушкинской" в Оренбурге. В этом году она посвящена пространственно-территориальному развитию областного центра, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В этом году выставка министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития посвящена Оренбургу. В Галерее искусств "На Пушкинской" архитекторы рассказали историю областного центра через документы пространственно-территориального развития. В экспозицию "Генеральный план - ключ к развитию города" вошли исторические карты, схемы и другие градостроительные документы от основания города-крепости до развития Оренбурга в составе агломерации", - говорится в сообщении.

Оренбургские фотографы представили визуальный код города, а юные жители из школ дизайна поделились в своих работах взглядом на проекты будущего. На выставке также представлена интерактивная карта Оренбурга, где посетители могут отметить любимый городской район.

"За каждым генеральным планом города стоит целая история. История эпохи, страны и нас с вами. Мы хотим жить в комфортном благоустроенном городе и гордиться им. В материалах выставки мы решили показать, чем жил Оренбург раньше, чем и почему живет сейчас и как будет развиваться в будущем", - цитируется министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития региона Мария Стручкова.

В правительстве напомнили, что новый генплан Оренбурга утвердили в мае 2024 года. Документ определил пространственное стратегическое развитие города до 2044 года.

Выставка будет работать до 24 августа 2025 года.