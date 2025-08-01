Путин: проект "Таврида.Арт" развивается и наполняется новыми идеями и задумками

Президент России поприветствовал участников и зрителей фестиваля и отметил насыщенную программу мероприятия

СУДАК, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и зрителей фестиваля молодого искусства "Таврида.Арт", который стартовал в Республике Крым. Его обращение со сцены во время церемонии открытия зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает корреспондент ТАСС.

"Дорогие друзья, приветствую вас на открытии фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.Арт". Искренне рад, что ваш яркий, жизнеутверждающий проект развивается, наполняется интересными идеями и задумками, предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере. Впереди у вас большая, насыщенная программа, встречи с признанными звездами эстрады и кино, дискуссии и круглые столы, концерты и выставки, театральные постановки и спортивные соревнования, знакомство с традициями и обычаями представителей разных национальностей и культур. Уверен, вы успеете принять участие во всех мероприятиях, ведь энергии и вдохновения вам не занимать. И, конечно, важно провести эти дни с пользой: получить новые звания и навыки, поучиться мастерству у старших и более опытных коллег", - озвучил Кириенко обращение главы государства.

Сам замглавы администрации президента отметил, что участники могут наслаждаться творчеством и радоваться благодаря тому, что в зоне СВО защитники России отстаивают ее независимость и свободу. "Очень небольшая часть наших героев, участников СВО, находится в эти дни здесь, вместе с нами", - сказал он и попросил поприветствовать защитников Отечества, в ответ на что зал хором проскандировал "Россия!"

О фестивале

В 2025 году "Таврида.Арт" проходит в седьмой раз, с 1 по 3 августа в Республике Крым. Программа этого года посвящена современному русскому стилю: в моде здесь лен, вышивка, народные мотивы и этнические аксессуары. Регионы привезут на фестиваль свои культурные и гастрономические достижения, художники и дизайнеры представят свои работы. За три дня на площади порядка 250 га пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Выступят более 20 популярных исполнителей, а также молодые исполнители. Хедлайнерами станут "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры", 25/17, ST, Beautiful Boys, VLADA MIRAVI. Впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, LYRIQ и TRITIA. Специальным гостем фестиваля станет музыкальный проект AY YOLA.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.