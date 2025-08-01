2 августа, 01:14

Путин: проект "Таврида.Арт" развивается и наполняется новыми идеями и задумками

© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Президент России поприветствовал участников и зрителей фестиваля и отметил насыщенную программу мероприятия

СУДАК, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и зрителей фестиваля молодого искусства "Таврида.Арт", который стартовал в Республике Крым. Его обращение со сцены во время церемонии открытия зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает корреспондент ТАСС.

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"Дорогие друзья, приветствую вас на открытии фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.Арт". Искренне рад, что ваш яркий, жизнеутверждающий проект развивается, наполняется интересными идеями и задумками, предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере. Впереди у вас большая, насыщенная программа, встречи с признанными звездами эстрады и кино, дискуссии и круглые столы, концерты и выставки, театральные постановки и спортивные соревнования, знакомство с традициями и обычаями представителей разных национальностей и культур. Уверен, вы успеете принять участие во всех мероприятиях, ведь энергии и вдохновения вам не занимать. И, конечно, важно провести эти дни с пользой: получить новые звания и навыки, поучиться мастерству у старших и более опытных коллег", - озвучил Кириенко обращение главы государства.

Сам замглавы администрации президента отметил, что участники могут наслаждаться творчеством и радоваться благодаря тому, что в зоне СВО защитники России отстаивают ее независимость и свободу. "Очень небольшая часть наших героев, участников СВО, находится в эти дни здесь, вместе с нами", - сказал он и попросил поприветствовать защитников Отечества, в ответ на что зал хором проскандировал "Россия!"

О фестивале

В 2025 году "Таврида.Арт" проходит в седьмой раз, с 1 по 3 августа в Республике Крым. Программа этого года посвящена современному русскому стилю: в моде здесь лен, вышивка, народные мотивы и этнические аксессуары. Регионы привезут на фестиваль свои культурные и гастрономические достижения, художники и дизайнеры представят свои работы. За три дня на площади порядка 250 га пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Выступят более 20 популярных исполнителей, а также молодые исполнители. Хедлайнерами станут "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры", 25/17, ST, Beautiful Boys, VLADA MIRAVI. Впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, LYRIQ и TRITIA. Специальным гостем фестиваля станет музыкальный проект AY YOLA.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля. 

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