Мероприятие проходит в Москве с 4 июля по 23 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Концерт народного артиста России джазового пианиста, композитора Даниила Крамера и контрабасиста Дарьи Черняковой состоялся в рамках фестиваля "Лето в усадьбе Прове-Калиш", передает корреспондент ТАСС.

Этим вечером Крамер, будучи активным сторонником синтеза классической и джазовой музыки, предложил слушателям собственный взгляд на произведения великих композиторов. Так, в интерьерах старинного московского особняка в авторской аранжировке пианиста прозвучали фантазии на темы Петра Чайковского, Фридерика Шопена и Вольфганга Амадея Моцарта, а также композиции "Я буду помнить апрель" Джина Де Пола и "Воспоминание о завтра".

"Обычно я называю свои программы "Игры в джаз", и не потому, что отношусь к джазу несерьезно - это очень серьезная игра, но это именно игра: со стилистикой, с красками, с формами. Я играю в калейдоскоп красок, стилей, форм, способов, аранжировок, тембров", - сказал музыкант в преддверии концерта.

Помимо образа отдельных пьес, отметил Крамер, он стремиться к созданию образ целого концерта. При этом каждая деталь "этого пазла" исполняется им в особом стиле: "более или менее джазовом, более или менее классическом". В своих джазовых исполнениях артист использовал элементы джаз-рока, свинга, рок-н-ролла, рэгтайма и бибопа. "Каждый раз это стилистическая темповая и образная игра. Я могу, например, взять джазовую тему и представить себе, как ее мог бы сыграть знаменитый классический композитор, к примеру, Фридерик Шопен или Франц Шуберт. Я джазовый полиглот и владею самыми разными стилями. Не сказал бы, что это хорошо или плохо, просто констатация факта. И я стараюсь превратить их на концерте в краску", - добавил собеседник агентства.

Вместе с Крамером на сцену вышла Чернякова, также владеющая разными стилями исполнения. "Поскольку и у Дарьи, и у меня классическое музыкальное образование, она очень хорошо чувствует мою фразировку, когда я играю обработки классики: фразы Шопена, Чайковского, понимает суть классического музыкального дыхания", - отметил музыкант.

Фестиваль "Лето в усадьбе Прове-Калиш" проходит в Москве с 4 июля по 23 августа. Участниками являются музыканты из России и других стран.