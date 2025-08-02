Мероприятие состоится 22 августа в Музейном центре РИАМЗ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около 180 предметов, рассказывающих об истории русских мер измерения с конца XVII до начала XX века, представят на выставке "Знай меру" в Рязани. Один из самых ценных экспонатов - образцовый метр и высотомер с личной подписью ученого Дмитрия Менделеева, сообщили ТАСС в пресс-службе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ).

"Выставка рассказывает о старых русских мерах, больше известных широкой публике по пословицам и поговоркам: "на свой аршин мерить", "от горшка два вершка", "мал золотник, да дорог", "косая сажень в плечах" и так далее. В экспозиции будут представлены редкие предметы - приборы для измерения веса, меры длины и объема, иллюстрирующие историю отечественной метрологии более чем за два столетия - с конца XVII до начала XX века", - пояснили в пресс-службе.

По данным РИАМЗ, особый интерес представляют образцовые весы, сделанные по заказу императрицы Елизаветы Петровны в 1747 году на Сестрорецком оружейном заводе в двух экземплярах для монетных дворов Санкт-Петербурга и Москвы, а также образцовый метр и высотомер с личной подписью Д. И. Менделеева.

Выставка откроется в Музейном центре РИАМЗ 22 августа, на ней будет представлено 177 предметов из фондовой коллекции Государственного исторического музея. "Большая и разнообразная коллекция измерительных приборов и мер веса, хранящаяся в отделе металла Исторического музея, включает редкие образцы различных гирь, весов, безменов. На многих экземплярах есть клейма и подписи производителей с Урала, из Москвы, Санкт-Петербурга, Касимова, Орла и Тулы", - сообщили в РИАМЗ.