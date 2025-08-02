Сериал рассказывает о жизни девушки, которая не хочет заточать себя в рамки общественной морали

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Актер Роман Васильев, сыгравший в фильме Феликса Умарова "Пророк. История Александра Пушкина" роль Константина Данзаса, снимается в продолжении сериала Алима Бесчокова и Сергея Нотариуса "Ира". Рабочее название нового проекта - "Ира 2", сообщил в беседе с ТАСС сам артист.

"Один из проектов, над которым я работаю, - продолжение сериала "Ира". Рабочее название второго сезона - "Ира 2", но у создателей также были мысли отразить в названиях второго и третьего сезона взросление героини - "Ирина" и "Ирина Леонидовна" соответственно", - сказал он.

Собеседник агентства также напомнил, что уже появлялся на экранах в первом сезоне сериала. "Мой персонаж - муж Иры, героини Ингрид Олеринской. Он рок-н-рольщик, и в новом сезоне будут разворачиваться разные интересные события. У меня этим летом какая-то музыкальная полоса - после "Пророка", кстати, тоже музыкального", - добавил Васильев.

О сериале

Сериал "Ира" вышел в 2023 году, он состоит из 10 эпизодов. Проект рассказывает о жизни 30-летней девушки, которая не хочет заточать себя в рамки общественной морали. На фоне разворачивающейся истории личной жизни Иры в сериале поднимаются общественные, экономические, экологические и другие вопросы. Даты выхода серий второго сезона пока не были озвучены.