Гендиректор Большого Московского цирка отметил, что до сих пор не существует таких артистов, которые могли бы держать зрительный зал в тонусе "столько, сколько надо"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Современному цирковому искусству не хватает профессиональных клоунов, на смену артистам советского периода новое поколение не пришло. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РФ, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

"Трудно сказать, что зрителю нравится больше всего, гораздо легче ответить на вопрос, чего нам точно не хватает в цирковом искусства. Прежде всего, это вопрос юмора, клоунады. Сегодня это является болезненной точкой для циркового искусства, потому что после того, как ушли великие: Леонид Енгибаров, Карандаш, Олег Попов, Юрий Никулин, на их место не пришла плеяда новых артистов", - сказал Запашный.

Он отметил, что до сих пор не существует таких артистов, которые могли бы держать зрительный зал в тонусе "столько, сколько надо". Запашный связал эту проблему как с самими исполнителями, так и с режиссерами цирковых программ.

"Этот вопрос пока плохо решается, но это распространяется не только на нашу страну - все то же самое происходит в мире. Можно пересчитать по пальцам клоунов, за которыми гоняются импресарио, заключая с ними контракты на несколько лет вперед, лишь бы они выступали", - резюмировал он.