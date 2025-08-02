Завершились съемки фильма о героизме жителей Донбасса, взятых в плен ВСУ

Часть сцен сняли непосредственно в зоне СВО, рассказала режиссер ленты Алиса Курганская

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Съемки фильма "Свинцовые небеса" о том, как взятые ВСУ в заложники мирные жители готовятся пожертвовать собой, чтобы сорвать замысел противника, завершились в Донбассе и других регионах России, сообщила ТАСС режиссер фильма Алиса Курганская.

"Один из главных акцентов фильма - межнациональное и межконфессиональное единство народов России. В съемках принимали участие реальные штурмовики, офицеры. В целом, фильм - не столько о войне, сколько о трансформации мировоззрений в условиях войны. "Свинцовые небеса" - это кино не о войне. Это кино о людях. О тех, кто оказался по разные стороны линии огня, но сохранил честь, достоинство и внутренний свет. О тех, кто взрослеет за одну ночь. О Родине, семье, памяти. О том, как в самых темных обстоятельствах человек все еще способен на подвиг", - рассказала она.

Она отметила, что часть сцен снята непосредственно в зоне спецоперации, на разрушенных улицах Попасной и Тошковки.

Сюжет повествует о нескольких мирных жителях, взятых в плен украинской стороной и запертых в православном храме. Эту точку ВСУ планируют использовать как ловушку, чтобы закрыть котел для российской армии, а мирных жителей - использовать как живой щит. Узнав об этом герои разрабатывают собственный план, готовые погибнуть, но не допустить исполнения задуманного украинскими националистами.

"Фильм очень высоко оценили зрители на закрытых показах, которые нам помогли осуществить наши коллеги из Кинокомиссии Севастополя. Сегодня фильм ждут бойцы, врачи, волонтеры, семьи погибших - те, кто живет этой правдой каждый день", - подчеркнула автор картины.