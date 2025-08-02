Артисту было 72 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Актер театра и кино Виктор Бутов, сыгравший Колю в советской ленте "Вторжение", умер в возрасте 72 лет. Информация об этом появилась на портале "Кино-театр.ру".

Отмечается, что артист умер 1 августа.

Виктор Бутов родился 21 апреля 1953 года во Владимирской области. Окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Несколько лет состоял в труппе Тбилисского русского ТЮЗа, играл на сцене Театра РОСТА в Царицыно и других театрах. Его фильмография насчитывает порядка 10 проектов, в числе которых - фильмы "Побег из тюрьмы", "Вторжение", а также сериал "Моя вторая половинка" и другие работы.