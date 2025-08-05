Возглавляемый им театр покажет 26 августа премьеру этой версии на сцене Александринского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Народный артист России хореограф Борис Эйфман создал новую версию своего балета "Красная Жизель". Возглавляемый им театр покажет 26 августа премьеру этой версии на сцене Александринского театра, сообщила пресс-служба Академического театра балета Эйфмана.

"Ценители танца познакомятся с кардинально переосмысленной постановкой на музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Жоржа Бизе, воплощающей неповторимый хореографический стиль всемирно известной труппы", - рассказали в пресс-службе.

Спектакль, созданный в 1997 году, повествует о судьбе русской балерины Ольги Спесивцевой, которая попала в революционный водоворот, эмигрировала из России и, пройдя череду личных драм и потрясений, очутилась в стенах лечебницы для умалишенных. Средствами пластики психологического балетного театра в спектакле передана трагедия беззащитности обладательницы блестящего дара перед ударами рока. За годы сценической жизни первоначальный вариант постановки был показан на гастролях в США, Канаде, Великобритании, Италии, Испании, Германии, Польше, Швейцарии, Японии, Китае, Израиле и многих других странах.

Как сообщает пресс-служба, спустя почти три десятилетия после премьеры Борис Эйфман значительно изменил хореографическую партитуру "Красной Жизели". Усовершенствованию подверглось художественное оформление и световое решение постановки с использованием новых выразительных возможностей современного сценического искусства.