Важной частью проекта стали станковые произведения художника

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Работы народного художника РФ и академика Российской академии художеств (РАХ) Александра Бурганова представили в залах РАХ, передает корреспондент ТАСС. Выставка "Александр Бурганов. Скульптура. Графика" приурочена к 90-летнему юбилею автора и будет доступна для зрителей с 6 по 31 августа 2025 года.

"Для меня большая честь присутствовать здесь и открывать выставку Александра Бурганова. Ваше творчество украшает множество уголков не только России но и мира. Вашу поэтику в искусстве невозможно спутать ни с чем, а имя навсегда вписано в историю Российской академии художеств", - обратился к юбиляру президент РАХ Василий Церетели во время торжественного открытия экспозиции.

Важной частью проекта стали станковые произведения художника. Зрители могут увидеть "уникальные композиции-эссе, несущие аллегорические и философские образы". В выставку вошли как предметы из личной коллекции автора, так и музейные предметы из основного фонда Московского государственного музея "Дом Бурганова", такие как "Азбука", "Аплодисменты", "Крик".

"Бурганов - новатор во всем. Его работы рождаются в состоянии истинного вдохновения, а слияние души с мастерством органично и естественно", - подчеркивает вице-президент академии Андрей Золотов. Он добавил, что РАХ гордится художником. "Мне кажется, что Бурганов воплощает удивительные качества академического художника: он глубинный мастер и его искусство является наукой. В своем творчестве он постигает эту художественную науку", - считает Золотов.

"Зрелое творчество мастера охватывает произведения, отражающие антонимические противопоставления, где встречаются жизнь и смерть, красота и гротеск, ставшие центральной темой", - подчеркивают в РАХ. Характерными чертами его работ являются плавность изображения, создающая волнообразность и текучесть формы.

Александр Бурганов родился 20 марта 1935 года в Баку и обучался в Московском высшем художественно-промышленном училище. В 1960-1970-х годах художник создал композицию на фасаде здания Дома кино, монумент в честь 400-летия основания города Орла и памятник Героям-комсомольцам. С 1970-х годов его работы показывают в Бельгии, Германии, Югославии, Канаде и в других странах. В 1980-е годы создал ряд знаковых произведений, среди которых монумент Юрию Гагарину для Всемирной выставки Expo-86 в Ванкувере (1986) и композиция "Война и мир" (Германия, 1980). Им также созданы памятники Михаилу Лермонтову (Москва, 1994), Александру Пушкину (Москва, 1999; Вашингтон, 2000). Важное место в его творчестве также занимает разработка монументально-декоративных комплексов и скульптур для общественных пространств, включая фонтаны и барельефы для станций Московского метрополитена.