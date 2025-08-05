В Алупке 10 августа откроется первый в Крыму арт-центр при храме

На площадке пройдут мастер-классы, театральные постановки и концерты классической, этнической и джазовой музыки

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Концерты классической, этнической и джазовой музыки, творческие мастерские и театральные постановки впервые пройдут с 10 по 13 августа в парке при храме Архангела Михаила в Алупке. Об этом сообщили в оргкомитете арт-центра.

"С 10 по 13 августа в парке при храме Архангела Михаила в Алупке пройдут концерты классической, этнической и джазовой музыки, творческие мастерские и театральные постановки. Мероприятия станут частью запуска культурно-образовательного центра "Архангельский Лад" - первого арт-пространства при храме в Крыму", - говорится в сообщении с пояснением, что вход в арт-центр будет свободным.

Уточняется, что музыкальная программа соберет исполнителей с международной репутацией. Участниками проекта станут, в частности, пианист Арсений Тарасевич-Николаев, лауреат международных конкурсов; дуэт контрабасиста Владимира Волкова и пианиста Андрея Кондакова с программой Urban Ethno; джазовое трио LRK под руководством Евгения Лебедева, участник фестивалей Европы и Азии; композитор Григорий Цветков, автор международных постановок. Жанровый диапазон - от древнерусских песнопений и классики до этно-джаза, эмбиента и электроники.

На площадке "Архангельского Лада" также пройдут мастер-классы по живописи, мультипликации, керамике и пекарному делу, театральные постановки на русском, английском и немецком языках, лекции, кинопоказы и кураторские экскурсии. Особым событием станет открытие читательского пространства и литературного куба. Его библиотека будет сформирована при участии экспертов премий "Ясная Поляна" и "Большая книга" - это подборка современной русской прозы, классики и детской литературы. Посетители смогут не только читать, но и обсуждать книги на встречах.

Культурно-образовательный центр "Архангельский Лад" продолжает развитие проекта "Явление", начатого весной 2025 года. Благодаря поддержке Сбера фестиваль перешел в круглогодичный формат: теперь это серия концертов, выставок, гастрономических вечеров, мастер-классов и просветительских встреч, которая охватит весь год. Организаторы отмечают большой интерес со стороны жителей Алупки и Ялты, поэтому приняли решение трансформировать его в постоянную культурную экосистему.