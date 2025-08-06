Ей был 91 год

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Театральный педагог, актриса и режиссер Сусанна Серова умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Российского института театрального искусства (ГИТИСа).

"Не стало Сусанны Павловны Серовой - выдающегося педагога, актрисы, режиссера, мастера художественного слова, профессора ГИТИСа, чей голос и методика преподавания навсегда изменили подготовку артистов в русском театре, кино и на телевидении", - говорится в сообщении.

Как отмечают коллеги Серовой, она занимала "особое место на телевидении и в театральной педагогике". "Благодаря ей появились такие программы как "МХАТ и Чехов", "МХАТ и Горький", "Искусство стихотворного перевода", а также передачи "Ван Гог в Арле", "Бунин. Страницы творчества". Кроме того, она озвучила телевизионные передачи в цикле "Русские цари", "Марина Цветаева", "Мария Кузьмина-Караваева". Серова является автором статей и очерков "Слово. Образ. Голос. Речь", - указано в сообщении.

Серова в 1957 году окончила с отличием Школу-студию МХАТ. С 1957 по 1959 годы работала в театре "Современник", после - в Театре юного зрителя в Саратове, драматическом театре на Малой Бронной в Москве. В 1965 году сыграла Королеву в телеспектакле "Не отдавайте королеву!". С 1972 года была худруком Студии художественного слова в Центральном доме ученых, с 1981 года - профессором ГИТИСа.