На выставке можно увидеть работы Репина, Васнецова, Нестерова, Лебедева, Серова, Маковского, Кошелева, Билибина и Рябушкина

КУРСК, 6 августа. /ТАСС/. Более 70 произведений живописи XIX-XX веков представили в Курской картинной галерее имени Александра Дейнеки из собрания коллекционера и мецената Андрея Конькова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"В Курской картинной галерее имени Александра Дейнеки открылась необычная экспозиция "Невидимые нити. Христианские и исторические сюжеты в творчестве русских художников" из собрания коллекционера и мецената Андрея Конькова. Эта выставка - особая, в ней нет внешней пышности, но есть внутренняя глубина. В экспозиции более 70 произведений XIX-XX веков. Репин, Васнецов, Нестеров, Лебедев, Серов, Маковский, Кошелев, Билибин, Рябушкин - имена этих художников знакомы и близки всем любителям прекрасного", - написал он.

По словам Хинштейна, работы призывают к философскому размышлению о человеке, вере и судьбе страны, живопись соединяет духовное и земное, индивидуальное и национальное, историческое и вечное. "Это те самые невидимые духовные нити, которые объединяют наш народ и вдохновляют на преодоление любых трудностей. Открытие этой выставки именно сегодня - важно вдвойне. Ведь искусство помогает совершать невозможное и становиться сильнее", - добавил врио главы региона.

Он также отметил, что вход на выставку является бесплатным для всех. Курские власти будут работать над тем, чтобы экспозиции такого масштаба были регулярными, а регион стал одним из центров культурной жизни России.

Конькова также подарил Курской области рукопись стихотворения Анны Ахматовой из цикла "Слава мира" 1949 года. Подлинник будет храниться в краеведческом музее.