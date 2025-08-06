В первые недели сезона в театре покажут недавние премьеры, в том числе спектакли "Калина красная" и "Сестра печали"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Театр-фестиваль "Балтийский дом" откроет 89-й сезон с обновленным сценическим оборудованием и новыми креслами зрительного зала. Об этом сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС генеральный директор "Балтийского дома" заслуженный деятель искусств России Сергей Шуб.

В первые недели сезона будут показаны недавние премьеры, в том числе спектакли "Калина красная" и "Сестра печали", выдвинутые в семи номинациях на Высшую театральную премию Петербурга "Золотой софит".

"Мы осуществили давнюю мечту - мощно обновили парк светового, звукового оборудования, поставили в зрительном зале новые кресла, сохранив дизайн кресел, стоявших в театре в 1939 году. Теперь слово за художественной составляющей сезона, который пройдет под девизом "В ритме жизни". Стараемся говорить со зрителем о том, что волнует его именно сегодня. И в этом плане мы находим ответ не только в современной драматургии, но и той драматургии, которая составляла великую эпоху советского, русского театра 1980 - 2000-х годов", - сказал Шуб.

На конец августа запланирована первая премьера - спектакль "Рок-н-ролл на закате" по пьесе Михаила Хейфица. Эту историю на двоих предстоит сыграть заслуженным артистам России Дарье Юргенс и Валерию Соловьеву. В сентябре на малой сцене состоится премьера спектакля "Фантазии Фарятьева" по пьесе Аллы Соколовой в постановке молодого режиссера Вацлава Дембовского. Октябрь будет ознаменован премьерой "Ханумы" Авксентия Цагарели. Эту зажигательную комедию ставит команда во главе с режиссером Львом Рахлиным и художником Вячеславом Окуневым. Роль Ханумы исполнит заслуженная артистка Санкт-Петербурга Наталья Парашкина. В предновогодние дни юные и взрослые зрители побывают на премьере "Золушки" по пьесе Евгения Шварца. Эту сказку ставит режиссер Александра Мамкаева.

Театр-фестиваль в новом сезоне подтвердит свое необычное название сразу несколькими крупными проектами. В октябре здесь пройдет XXXV Международный фестиваль "Балтийский дом", в феврале - XV Фестиваль моноспектаклей "Монокль" в жанре театра одного актера. В апреле театр соберет в своих стенах участников ХХVIII Фестиваля "Встречи в России" русскоязычных театров, работающих за рубежом.