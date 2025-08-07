Экспозиция также знакомит гостей центра с проектом группы художников "Хвойные"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Третья и заключающая часть фестиваля-интенсива современного искусства "Алгоритмы познания" открылась в Центре современного искусства AZ/ART, передает корреспондент ТАСС. Свои проекты представили художники Михаил Рубанков, Ирина Корина и арт-группа "Хвойные".

"Мы хотим показать художественный процесс во всех его сложностях и противоречиях. Наша цель - не сравнивать художников, а продемонстрировать разный подход авторов в этот исторический период, с его турбулентностями, тревогами и сложностями, которые стоят перед каждым человеком и художником, живущим в одной и той же суровой реальности", - сказал на открытии выставки куратор проекта искусствовед Александр Дашевский.

Проект современного художника Рубанкова "Железная кость" - это серия работ о путешествии современного шамана в мир за гранью реальности. Это исследование того, как религиозные символы, визуальные стереотипы и интернет-культура взаимодействуют и сосуществуют в современном воображении. "Вынесенная в название выставки железная кость - важный образ в мире шаманской культуры - символ устойчивости перед трансформациями и превращениями на пути посредничества между людьми и духами", - подчеркивают в пресс-службе центра.

В свою очередь, инсталляция Кориной "Послезавтра скорее всего, но почему-то не могу" сочетает в себе элементы ритуальной архитектуры, наследие советского интерьера и театральные декорации.

Экспозиция также знакомит гостей центра с проектом группы художников "Хвойные". Среди них Марина Абаджева, Виталий Дивенцов, Грета Димарис, Вильгения Мельникова и Серафима Сажина. Их проект создает атмосферу ежегодного майского "паломничества" в деревню Хвойное. "Художники выезжают за пределы привычного мира и занимаются сложной практикой, ставя перед собой вопрос о социальном соотношении между художниками и окружающей реальностью так, чтобы это не подчинялось законам рынка и другим обязательным для выживания нормам", - заключил Дашевский.

О фестивале-интенсиве

Каждый летний месяц в трех залах AZ/ART открываются три параллельные выставки. В числе участников фестиваля можно отметить Платона Инфанте, Валерия Гриковского, Юлию Клопову, Лилию Педак, Елену Губанову, Ивана Говоркова, Апанди Магомедова и группу "Цветы Джонджоли". В рамках программы "Алгоритмы познания" предусмотрены тематические экскурсии и авторские занятия для детей.

Третья часть фестиваля-интенсива "Алгоритмы познания" проходит 8-31 августа.