ОК и "Культура.РФ" запустили проект ко Дню коренных народов

Он объединит 15 сказок, отражающих колорит, культуру и традиции малых народов России

"Одноклассники" и портал "Культура.РФ" запустили проект "Как в сказке". Он посвящен Дню коренных народов, который отмечается 9 августа.

Проект призван познакомить пользователей с культурой, сказками, традициями и наследием малых народов России, а также показать этническое разнообразие страны.

В плей-лист вошли 15 народных сказок: татарская, эскимосская, удмуртская, алтайская и другие. Он будет доступен с 9 августа. Кроме того, проект включает карточки, рассказывающие о традициях и культуре малых народов. Пользователи узнают, кто такие марийцы, карелы и манси, какой праздник главный у татар, во что верят ханты, как выглядит жилище эскимосов и много других интересных фактов.