В Большом зале Петербургской филармонии прозвучит легендарная Седьмая симфония композитора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Музыканты заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии прервали свой отпуск, чтобы дать концерт к 50-летию со дня смерти Дмитрия Шостаковича. В этот вечер в Большом зале под управлением главного дирижера филармонии народного артиста России Николая Алексеева прозвучит легендарная Седьмая ("Ленинградсккая") симфония композитора, сообщили в пресс-службе концертной организации.

"Дмитрий Дмитриевич ушел из жизни в дату, ставшую знаковой как в его биографии, так и в музыкальной и общественно-политической истории: 9 августа 1942 года в Ленинграде, в Большом зале филармонии, состоялась блокадная премьера Седьмой, имевшая всемирный резонанс. Создание симфонии, предрекавшей победу над врагом, утвердило за Шостаковичем репутацию признанного классика", - рассказали в пресс-службе.

История заслуженного коллектива России неразрывно связана с судьбой композитора. Именно этот оркестр осуществил мировые премьеры большинства его симфонических сочинений, создал под управлением дирижера Евгения Мравинского их эталонные интерпретации. С Мравинским, возглавлявшим оркестр на протяжении полувека, Шостакович был связан многолетней дружбой, посвятил ему Восьмую симфонию. В июле 1942 года композитор специально прилетал в Новосибирск, куда были эвакуированы оркестр и дирижер, чтобы присутствовать на первом исполнении ими Седьмой симфонии.

Этой же дате, а также 50-летию присвоения филармонии имени классика русской и мировой музыки, посвящена выставка графики "Время Шостаковича" Александра Траугота, открывшаяся накануне в Бетховенском фойе Большого зала.

Новый сезон Петербургская филармония откроет 25 сентября, в день рождения Дмитрия Шостаковича.