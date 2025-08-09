Рок-фестиваль "Окна открой!" собрал программу из десяти часов живой музыки

В концертах под открытым небом участвуют группа "Алиса", Вадим Самойлов, "Сурганова и Оркестр", "Калинов мост", "Пилот" и другие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Парк 300-летия Санкт-Петербурга стал в субботу концертной площадкой 22-го рок-фестиваля "Окна открой!", собрав тысячи поклонников этого направления. Он организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и задуман как продолжение лучших традиций Ленинградского рок-клуба.

"Окна открой!" - это эстафетная палочка от рок-лидеров 80-х и 90-х к рок-лидерам нового поколения. За 20 лет своего существования фестиваль превратился в массовое молодежное, творческое, социально-культурное движение, в котором принимают участие музыканты, художники, продюсеры, режиссеры, сценаристы и новое поколение аудитории в целом. Отборочные туры, мастер-классы, встречи с наставниками, поддержка в эфире именитых музыкантов - все это бесценно для молодых рокеров", - сказал журналистам генеральный продюсер фестиваля Евгений Мочулов.

В этом году в концертах под открытым небом участвуют группа "Алиса", Вадим Самойлов ("Агата Кристи"), "Сурганова и Оркестр", "Калинов мост", "Пилот", F.P.G., ансамбль "Тайм-Аут", "Trubetskoy", участники группы "Сектор Газа", "Бригадный подряд", "Виктор", "Ангел НеБес", "Разные люди", а также лауреаты фестиваля прошлых лет и победители отборочных туров из разных городов России.

Кроме живой музыки зрителей ждут интерактивные перформансы, театральные представления, игры, состязания и конкурсы и отдельная площадка для детей.

"Окна открой!" утвердился как один из крупнейших в стране рок-фестивалей, направленный на поиск и поддержку молодых талантов.