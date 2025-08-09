На нескольких сценах в течение дня выступят ключевые российские музыканты, а также перспективные молодые исполнители

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Пикник Афиши" открылся в Санкт-Петербурге на Елагином острове. На нескольких сценах в течение дня выступят ключевые российские музыканты, а также перспективные молодые исполнители, сообщила пресс-служба фестиваля.

"В эклектичный лайнап петербургского "Пикника" попали легенды питерского рока "Танцы минус", редкие фестивальные гости из мира хип-хопа ATL, Markul и Mnogoznaal, уфимские команды Dopeclvb и "Лауд", танцевальные и летние "Базар" и Cream Soda, одни из главных инди-артистов страны Сироткин и "тима ищет свет", певица Rozalia и любимый певец Рунета Петр Налич", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, как и на фестивале в Москве, одна из сцен отдана молодым артистам, а шоукейс "Заря" стал местом притяжения для всех, кто хочет быть в курсе трендов в русскоязычной музыке, отметили организаторы. Среди тех, кого сможет увидеть и услышать петербургская публика, - рокеры из столицы uncle pecos, хип-хоп артисты Sensee, J.Rouh, Бизае, Wuna и Sky Rae и другие.

Гостей фестиваля также ждет насыщенная развлекательная программа с играми в бадминтон и настольный теннис, мастер-классами, квизом о путешествиях и другими активностями. На площадке фестиваля представлены фотозоны, арт-объекты, семейный парк деревянных игр, советские игровые автоматы. За гастрономическую составляющую "Пикника" отвечают несколько десятков гастрономических заведений Петербурга.

Для детей работает игровая строительная площадка, мастерская по сборке конструктора, театральные мастер-классы, творческие эксперименты и кулинарные мастер-классы. На фестивале также представлен целый ряд ведущих российских брендов одежды и аксессуаров.

В 2024 году "Пикник Афиши" отпраздновал 20-летие. В разные годы на сцену фестиваля выходили Kasabian, Blur, Suede, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Franz Ferdinand, "Ленинград", "Мумий тролль" и многие другие.