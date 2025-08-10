По словам актера, задача современного кино сводится к тому, чтобы "попасть в тренд"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Современное кино стало ориентироваться прежде всего на зрительские симпатии и кассовый успех, а не на авторскую идею. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС актер и режиссер Александр Адабашьян.

"Сейчас люди, снимающие кино, делают фильмы со "смыслами", как сейчас модно говорить. Но этих смыслов уже практически и не видно. У них задача заработать и полюбиться публике", - сказал он.

По словам Адабашьяна, задача современного кинематографа сводится к тому, чтобы "попасть в тренд". "Режиссерам, и больше всего продюсерам, нужно снять то, что будут смотреть, что в моде. Кино встроилось в ряд представителей услуг", - подчеркнул он.

Адабашьян сравнил современное кино с индустрией быстрого питания, где компаниям приходится придумывать, как заинтересовать аудиторию. "Сейчас люди выбирают пойти им во "Вкусно - и точка" или в кинотеатр. А чтобы заинтересовать зрителя сделать выбор в пользу просмотра фильма, кинематографу приходится делать забористо и трендово", - заключил актер.

Адабашьян родился 10 августа 1945 года. Сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах. Среди ролей: дворецкий Бэрримор в фильме "Собака Баскервилей" из цикла "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" по произведению Артура Конан Дойла (1981, Игорь Масленников), Михаил Берлиоз в экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (2005, Владимир Бортко). В качестве режиссера в 1990 году снял мелодраму "Мадо, до востребования" по роману Симоны Арес "Мадо", в 2002 году - фильм "Азазель". Является заслуженным художником РСФСР (1983) и заслуженным деятелем искусств РФ (2016).