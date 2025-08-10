Мишустин поздравил Александра Адабашьяна с юбилеем

Премьер назвал кинорежиссера одним из выдающихся представителей отечественного искусства

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 80-летием заслуженного деятеля искусств РФ, кинорежиссера Александра Адабашьяна, отметив его вклад в развитие кинематографического образования. Об этом говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

"Вы являетесь одним из выдающихся представителей отечественного искусства, чей талант раскрывается в различных творческих амплуа. Актер, сценарист, режиссер, кинодраматург, отличающийся тонким художественным вкусом и широтой кругозора. <...> На протяжении многих лет вы вносите значительный вклад в развитие кинематографического образования, передаете студентам свой богатый опыт, делитесь знаниями и секретами мастерства", - говорится в сообщении.

Мишустин подчеркнул, что фильмы Адабашьяна стали неотъемлемой частью национального культурного наследия, а сыгранные им роли в кино завоевали любовь миллионов зрителей.

"Что бы вы ни делали, это всегда профессионально, ярко и неповторимо. <...> Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия", - добавил премьер.

Адабашьян родился 10 августа 1945 года. Сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах. Среди ролей: дворецкий Бэрримор в фильме "Собака Баскервилей" из цикла "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" по произведению Артура Конан Дойла (1981, Игорь Масленников), Михаил Берлиоз в экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (2005, Владимир Бортко). В качестве режиссера в 1990 году снял мелодраму "Мадо, до востребования" по роману Симоны Арес "Мадо", в 2002 году - фильм "Азазель". Является заслуженным художником РСФСР (1983) и заслуженным деятелем искусств РФ (2016).