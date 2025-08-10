Ему было 63 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российский театральный режиссер Юрий Бутусов умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщила актриса Варвара Шмыкова в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю. Н.", - написала она.

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Он являлся главным режиссером (2011-2017 годы) и художественным руководителем (2017-2018 годы) Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. С 2018 года по 2022 год Бутусов занимал пост главного режиссера Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Он также сотрудничал с театром "Сатирикон", МХТ им. А. П. Чехова, Александринским театром и другими.​​​