YOUNG POSSE хочет записать совместный трек с авторами "Сигма бой"

Говоря о будущих концертах в России, артистки поделились, что пока четких планов нет, но они хотели бы приехать снова

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Женская K-pop-группа YOUNG POSSE, приехавшая в Россию в рамках концертного тура, хотела бы записать совместный трек с авторами песни "Сигма бой" - 12-летней Марией Янковской и Betsy (Светлана Чертищева).

"Сейчас популярна песня "Сигма бой", и мы бы с удовольствием записали совместный трек с авторами трека Марией Янковской и Betsy", - рассказали артистки, отвечая на вопрос ТАСС.

9 августа девушки выступили на сцене "MTC Live лето" в Лужниках, а 10 августа YOUNG POSSE дали концерт в Санкт-Петербурге на площадке "A2".

Говоря о будущих концертах в России, артистки поделились, что пока четких планов нет, но они хотели бы приехать снова, если будет такая возможность.

"Очень много людей приехало на концерт, поэтому мы очень удивлены и благодарны. И особенно трогательно, что люди с такой страстью поддерживают нас и приезжают даже из дальних уголков России. Это очень приятно, мы чувствуем себя счастливыми", - рассказала лидер группы Чон Сонхе.

YOUNG POSSE - женская группа из пяти человек компаний DSP Media и BEATS Entertainment, дебютировавшая 18 октября 2023 года с мини-альбомом Macaroni Cheese. В ее состав входят Чон Сонхе, Ви Ёнджон, Джиана (Но Джихён), Ким Доын и Хан Джиын. Коллектив исполняют музыку в стиле хип-хоп и R&B.