Его похоронят на Комаровском мемориальном кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Прощание с народным артистом России Иваном Краско пройдет в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре им. В. Ф. Комиссаржевской 13 августа. Его похоронят на Комаровском мемориальном кладбище, сообщили ТАСС в театре.

"Прощание с народным артистом России Краско Иваном Ивановичем состоится в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской 13 августа с 10:00 мск до 11:30 мск по адресу: Итальянская улица, д. 19", - рассказал собеседник агентства.

Отпевание пройдет на Комаровском мемориальном кладбище в 13:30 мск по адресу: Озерная улица, 52-а. Похороны состоятся там же в 14:00 мск.

Как ранее сообщил ТАСС бывший директор артиста Вячеслав Смородинов, Краско похоронят рядом с могилой его сына, актера Андрея Краско.