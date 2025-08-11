Коллектив станет самым молодым оркестром - участником мероприятия

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президентский оркестр Буркина-Фасо примет участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в дирекции фестиваля.

"Президентский оркестр Буркина-Фасо привезет в Москву на XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" яркие краски Африки, неповторимый колорит и аутентичные напевы. Лучшие музыканты страны представят столичным зрителям программу, отражающую неиссякаемую энергию, единство и многообразие самого жаркого континента", - рассказали организаторы.

Коллектив станет самым молодым оркестром - участником "Спасской башни". "Хотя его истоки восходят к периоду Буркинийской революции 1983-1987 гг., оркестр в сегодняшнем его виде был возрожден в феврале 2025 года по инициативе президента страны капитана Ибрагима Траоре. В коллектив помимо классического для военно-духового оркестра состава также входят музыканты с традиционными африканскими инструментами и хор. Все участники прошли строжайший отбор и являются ярчайшими представителями музыкальной культуры страны", - рассказали в дирекции фестиваля.

Президентский оркестр Буркина-Фасо привезет в Москву национальную музыку, а также произведения, подготовленные специально для гостей фестиваля. "К составлению репертуара африканские участники подошли особенно тщательно и со всей любовью. Ведь руководитель Президентского оркестра Буркина-Фасо командир эскадрона Уэдраого Боземвенде Айме Сезар является выпускником факультета военного дирижирования Московской консерватории и не понаслышке знает о музыкальных предпочтениях российской аудитории", - рассказали в "Спасской башне".

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. На брусчатку выйдут ведущие музыкальные коллективы российских и зарубежных силовых ведомств.