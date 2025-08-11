Мероприятие состоится с 25 по 28 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль медиаискусства Digital Rain впервые пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 28 сентября. В его программе - художественные работы в области медиаарта и новых медиатехнологий от российских и зарубежных авторов, цифровые перформансы и мэппинг на фасаде исторической сцены Александринского театра, сообщили организаторы.

"Около 20 аудиовизуальных инсталляций, программа видеоарта, цифровые перформансы, звуковые работы, проекты с дополненной реальностью, образовательная и музыкальная программы будут представлены в городской среде и на ведущих площадках в центре Петербурга. Новая сцена Александринского театра, "Севкабель порт", библиотека им. В. В. Маяковского в здании бывшей Голландской реформатской церкви, общественные пространства SENO и АТС на улице Некрасова и другие знаковые площадки станут точками притяжения для жителей и гостей города", - говорится в сообщении организаторов.

Программу перформансов представят на Новой сцене Александринского театра, там же состоится и образовательная программа для профессионалов и любителей медиаискусства. Посетителей также ждет музыкальная программа. Церемония закрытия фестиваля состоится 28 сентября: в этот вечер фасад исторического здания Александринского театра превратится в полотно для цифрового искусства.

"Название нашего фестиваля Digital Rain - это синтез двух символов: цифрового кода и петербургского дождя, создающих уникальную атмосферу фестиваля. Мы выбрали темой этого года "Потоки", как информационные и цифровые, так и потоки воды и дождя", - приводятся в сообщении слова куратора и основателя фестиваля Селены Волконской.

Все площадки фестиваля войдут в городской арт-маршрут "Медиаискусство Петербурга", созданный специально для фестиваля в приложении Newstage XR от Лаборатории новых медиа медиа Новой сцены Александринского театра.

Фестиваль организован мультимедиа-студией Smartlight и Лабораторией новых медиа Новой сцены Александринки при поддержке правительства Санкт-Петербурга.