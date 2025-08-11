Гала-концерт "Истоки и голоса" прошел в амфитеатре республиканской столицы

ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Фестиваль музыки и науки "Выше звука", проходивший в Карачаево-Черкесии (КЧР) с 5 августа, завершился в Черкесске премьерой номеров участников творческой резиденции "Живая традиция" из разных регионов России, передает корреспондент ТАСС.

Гала-концерт "Истоки и голоса" прошел в амфитеатре республиканской столицы. Созданные после знакомства с историей и самобытной культурой народов Карачаево-Черкесии творческие номера представили молодые композиторы и хореографы из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Челябинска. Они через танец и музыку постарались отразить уникальность и многогранность культурного наследия одного из многонациональных регионов страны. Концерт открыла музыкальная композиция "Птичка", на создание которой автора вдохновили домбра и традиционный девичий головной убор ногайцев (навершие шапки ока борк имело форму птицы и означало, что девушка готова упорхнуть из гнезда, то есть ее уже можно сватать).

"Участники творческой резиденции для знакомства с историей, традициями и обычаями народов Карачаево-Черкесии изучали архивы, гостили у творческих семей, посетили населенные пункты, курортную зону республики и были вдохновлены красотой ее природы, гостеприимством жителей и интересными легендами. Результат - чудесные номера наших резидентов. Воплотить их задумки в жизнь помогли творческие коллективы КЧР", - рассказала ТАСС руководитель пресс-центра фестиваля Анастасия Александрова.

С 5 по 11 августа на 17 площадках IV фестиваля "Выше звука" провели свыше 30 мероприятий, в том числе концерты классической музыки на курорте "Архыз" на высоте 2,5 тыс. метров с участием артистов Большого театра, "Геликон-оперы", исполнение симфонической драмы "Пер Гюнт" Эдварда Грига, музыкальные спектакли для детей по мотивам народных кавказских сказок, экскурсии, встречи и прогулки в горах с учеными и музыкантами, мастер-классы по вокалу, фортепиано и актерскому мастерству.

Организатор фестиваля - фонд "Будущее время". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры КЧР.