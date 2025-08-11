Это первый концерт нового музыкального коллектива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Новый музыкальный коллектив - Российско-Монгольский оркестр народных инструментов даст во вторник первый концерт в Большом зале Консерватории имени Николая Римского-Корсакова. Об этом сообщили участники международного проекта на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Идея сделать такой оркестр возникла у ректоров Петербургской и Монгольской консерваторий Алексея Васильева и Шаравцэрэна Цэрэнжигмеда, который в нашем вузе учился и хорошо знает русскую культуру. <...> Инструменты наших народов очень близки по звучанию, по строю, по организации звука. И при всех организационных сложностях можно продвинуться и в плане сотрудничества, и создания совместных коллективов, которые будут приносить пользу как России, так и Монголии", - сказал руководитель специальных проектов консерватории профессор Гинтаутас Жяльвис.

Проект создан при поддержке Фонда F.E.S. при участии государственных консерваторий двух стран, а также музеев семьи Рерихов в Санкт-Петербурге и Улан-Баторе. В оркестре - молодые музыканты на домрах, балалайках, гуслях, морин хуурах, лимбэ, шанзах и других традиционных инструментах. Впервые их звуки сольются в единый симфоническй ансамбль.

"То тембральное сочетание, которое у нас получается, действительно уникально. Когда звук морин хуура или лимбэ сочетается со звучанием балалайки, домры - такого еще не было, и я уверен, что такая общая энергетика и звучание музыки никого не оставит равнодушным", - убежден дирижер премьеры с российской стороны Андрей Долгов. Его монгольским коллегой в этом же амплуа выступает Рентсендорж Ганбат.

По мнению Долгова, педагоги и студенты, которые работают и учатся на кафедре русских народных инструментов, - это абсолютно академические музыканты. Такая же тенденция утвердилась и в Монголии. Поэтому в программу первого концерта вошла русская и монгольская классика, а также произведения современных композиторов двух стран.

После окончательного формирования штат оркестра будет состоять из 46-48 музыкантов, поровну от той и другой стороны. Намечается, что в апреле 2026 года оркестр даст первый концерт в Улан-Баторе. Создание такого коллектива - один из пунктов соглашения о сотрудничестве, заключенного руководителями двух консерваторий в сентябре 2024 года.