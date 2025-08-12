Народный артист России считает, что премия может объединить всех, кто работает в сфере кино

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" будет полезна для всех участников кинопроизводственного процесса. Таким мнением с ТАСС поделился народный артист РФ Михаил Пореченков.

"Хорошо, если будет такая премия, прекрасно. Пусть объединяет кинематографистов. Посмотрим замечательное кино, оценим его. Всем будет полезно" - считает актер.

С инициативой учреждения премии в 2022 году выступил режиссер Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене "Мастерской "12" Михалкова. 24 ноября 2025 года в Москве пройдет первая торжественная церемония вручения награды. Учредители премии - Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.

Главная награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф". Предполагается, что лучший фильм получит $1 млн, по $250 тыс. получат победители в других номинациях.

В пресс-службе Российского фонда культуры ранее информировали ТАСС, что сбор заявок и фильмов, которые смогут претендовать на кинопремию "Бриллиантовая бабочка", продлится до конца лета.