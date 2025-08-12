По мнению зрителей канала, в топ-3 любимых ролей артиста вошли киноленты "Мэри Поппинс, до свидания", "Семнадцать мгновений весны" и "Человек с бульвара Капуцинов"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Роли Олега Табакова в фильмах "Мэри Поппинс, до свидания", "Семнадцать мгновений весны" и "Человек с бульвара Капуцинов" вошли в топ-3 любимых ролей артиста по мнению зрителей канала "Мосфильм. Золотая коллекция". Это следует из данных опроса, проведенного каналом к 90-летию со дня рождения Табакова.

Самым любимым персонажем, сыгранным Олегом Табаковым, зрители назвали мисс Эндрю из семейного мюзикла "Мэри Поппинс, до свидания". "По воспоминаниям Олега Павловича, чтобы сыграть суровую леди убедительнее, он много наблюдал за собственной тещей. Освоив маникюр и каблуки, артист однажды пришел на съемки с металлической фиксой на зубе. Эту задумку Леонид Квинихидзе не оценил. Мисс Эндрю в таком виде была сильно похожа на уголовницу, и фиксу в итоге пришлось снять", - уточнили в пресс-службе.

На втором месте по количеству голосов - начальник политической разведки Вальтер Шелленберг из многосерийной драмы Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Третью строчку занимает владелец салуна Гарри Маккью - персонаж вестерна "Человек с бульвара Капуцинов". На четвертую позицию зрители поставили Людовика XIII из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера". Пьяница-дебошир по фамилии Суходрищев из абсурдной комедии "Ширли-мырли" замыкает пятерку лидеров.

Следом идет одна из лучших ролей Олега Табакова - Илья Ильич Обломов из фильма по мотивам романа Ивана Гончарова. На седьмом месте зрительского рейтинга - Павел - судовой повар, один из предполагаемых отцов главной героини новогодней комедии "Сирота казанская". На восьмой строчке по количеству голосов находится Олег Савин из фильма Анатолия Эфроса и Георгия Натансона "Шумный день". Роль младшего сына Савиных - одна из первых ролей, принесших Олегу Табакову популярность.

Предпоследнее место - роль вора Александра Яковлевича (Альхена) из комедии Марка Захарова "12 стульев". Замыкает десятку Макар Овчинников - один из главных героев приключенческого детектива Владимира Бычкова "Достояние республики".

Рейтинг сформирован на основе зрительского опроса, который проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". Было опрошено 2 499 человек.